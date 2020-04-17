أرامكو تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا ابتداءا من أيار

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"في بيان أنها ستخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار.
وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار وحزيران وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".
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