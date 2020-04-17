أرامكو تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا ابتداءا من أيار

أعلنت شركة ​النفط​ ​السعودية​ "أرامكو"في بيان أنها ستخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان بأن ​روسيا​ والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار وحزيران وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".