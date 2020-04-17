تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلن متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة في ​تايلاند​، عن 28 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى، مشيرا الى أنه من بين ال​حالات​ ​الجديدة​ هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.