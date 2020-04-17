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تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

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أعلن متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة في ​تايلاند​، عن 28 إصابة جديدة ب​فيروس ​ ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى، مشيرا الى أنه من بين ال​حالات​ ​الجديدة​ هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.

ومنذ تفشي الوباء في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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