تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلن متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة في تايلاند، عن 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى، مشيرا الى أنه من بين الحالات الجديدة هناك 16 حالة مخالطة لحالات سابقة.
ومنذ تفشي الوباء في كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2700 إصابة و47 وفاة، بينما تماثل 1689 مريضا للشفاء وعادوا إلى منازلهم.
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