صندوق النقد يدعم باكستان بأكثر من مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ أن مجلس إدارته وافق على تقديم ​مساعدات​ بقيمة 1.386 مليار ​دولار​ ل​باكستان​ لتتمكن من تجاوز التداعيات ​الاقتصاد​ية لانتشار ​فيروس كورونا​.

ومن المقرر أن يساعد هذا المبلغ باكستان في التعامل مع تراجع الاحتياطيات الدولية من العملة وتمويل النفقات المتزايدة بسبب فيروس كورونا.

وقال النائب الأول لمدير الصندوق جيفري أوكاموتو إن دعم المانحين كان ضروريا لسد الثغرة في ميزان المدفوعات والتخفيف من أعباء التكييف الاقتصادي على الظروف ​الجديدة​.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا قد أعلنت أن نحو 100 دولة في ​العالم​ طلبت مساعدات من الصندوق في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.