الجيش:نواصل عملية توزيع المساعدات على المصابين جراء الالغام وأهالي المتوفين منهم

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه لليوم الثاني على التوالي تواصل وحدات الجيش المنتشرة في الاقضية والمحافظات كافة عملية توزيع المساعدات الاجتماعية والتي تشمل المصابين جراء الالغام واهالي المتوفين منهم. وكانت مديرية التوجيه قد أعلنت أمس أنه "انفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، وزعت وحدات من الجيش مساعدات شملت الذين أصيبوا بالألغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم. وتوزعت المساعدات في تسع أقضية وهي: بعلبك، زحلة، جزين، صور، النبطية، مرجعيون، كسروان، جبيل، عاليه ومدينتي بيروت وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقا للوائح الواردة من مجلس الوزراء واستنادا إلى قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية".

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