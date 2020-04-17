مراقبو وزارة الإقتصاد أقفلوا 9 محال غير شرعية بالشمع الأحمر في بعلبك ودورس

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ تمكن مراقبو ​وزارة الاقتصاد​ من اقفال 9 محال غير شرعية وختمها بالشمع الأحمر في كل من ​مدينة بعلبك​ وبلدة دورس وذلك بإشارة من المدّعي العام في ​البقاع​ القاضي منيف بركات، مع إعطاء مهلة 48 ساعة لبائعي الخضار لتصريف بضاعتهم.

وقد شملت محاضر الضبط مخالفات عدة منها عدم إعلان أسعار، العثور على سلع مهرّبة من مشروبات غازية و تبغ و تنباك وغيرها، وعدم وجود سجل تجاري و رقم مالي و عقود إيجار.

وقد تعرض فريق ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ في منطقة دوريس للتهديد من قبل احد اصحاب المحال المخالفة مما استدعى تدخل رئيس ​البلدية​ والعناصر المرافقة ودورية ل​امن الدولة​ للتأكد من تطبيق القانون