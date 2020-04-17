حواط: تأجيل قطع خطوط الهواتف الثابتة وتأجيل تسديد الفواتير

أعلن وزير الاتصالات طلال حواط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مراعاة للظروف المعيشية في ظل الوضع الراهن قررت وزارة الاتصالات تأجيل قطع الخطوط الهواتف الثابتة، وتأجيل تسديد الفواتير لمشتركي الهواتف الثابتة ايضاً عن شهر آذار العام الجاري".
كما وذكّرت وزارة الاتصالات إنه بإمكان جميع المتأخرين عن الدفع منذ شهر آب 2019 من تسديد فواتيرهم الشهرية خلال المدة المؤجلة.
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