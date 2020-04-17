مقتل امرأة وابنتها واصابة ابنتها الأخرى في جريمة مروعة بجديتا

أفادت معلومات صحافية بأن ​القوى الأمنية​ عثرت على جثة مقتل لينا يحيى عرابي، وابنتها مروة مواليد العام 2000، في ​بلدة جديتا​ صباح اليوم، ولاتزال جنى الابنة الاخرى لهذه العائلة تصارع الموت في ​مستشفى شتورا​.

وعلى الاثر اوقفت ​مخابرات الجيش اللبناني​ في شتورا الابن محمود، وتجري تحقيقاتها معه للاشتباه بقيامه بهذه الجريمة التي لاتزال غامضة.