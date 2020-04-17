مقتل امرأة وابنتها واصابة ابنتها الأخرى في جريمة مروعة بجديتا

أفادت معلومات صحافية بأن القوى الأمنية عثرت على جثة مقتل لينا يحيى عرابي، وابنتها مروة مواليد العام 2000، في بلدة جديتا صباح اليوم، ولاتزال جنى الابنة الاخرى لهذه العائلة تصارع الموت في مستشفى شتورا.
وعلى الاثر اوقفت مخابرات الجيش اللبناني في شتورا الابن محمود، وتجري تحقيقاتها معه للاشتباه بقيامه بهذه الجريمة التي لاتزال غامضة.
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