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مقتل امرأة وابنتها واصابة ابنتها الأخرى في جريمة مروعة بجديتا

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أفادت معلومات صحافية بأن ​القوى الأمنية​ عثرت على جثة مقتل لينا يحيى عرابي، وابنتها مروة مواليد العام 2000، في ​بلدة جديتا​ صباح اليوم، ولاتزال جنى الابنة الاخرى لهذه العائلة تصارع الموت في ​مستشفى شتورا​.

وعلى الاثر اوقفت ​مخابرات الجيش اللبناني​ في شتورا الابن محمود، وتجري تحقيقاتها معه للاشتباه بقيامه بهذه الجريمة التي لاتزال غامضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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