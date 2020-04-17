الصايغ: تيار العهد يتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية " الفَتك " بالدولة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ انه "واهمٌ من يعتقد أن لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ مشكلةً مع أشخاص، بالرغم من محاولة جهاتٍ عدة استهدافه سياسياً.. فالواقع أن المشكلة هي عند الآخرين العاجزين عن فهم واستيعاب حجم وليد جنبلاط وتاريخه وسرّ قوته ونجاحه قائداً يحظى بمحبة الناس على مساحة الوطن.".

وقال: "ليت العهد القوي وحلفاءه يهتمون بالأزمة الاقتصادية الخانقة ويعملون على معالجة جديّة لها، عبر الانفتاح على صندوق النقد الدولي، بدل تلهيهم وإلهاء الرأي العام بتحميل الآخرين مسؤولية الإنهيار ولومهم وتهديدهم بالمحاسبة، علماً أن تيار العهد يتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية " الفَتك " بالدولة ومؤسساتها، مهما حاول فرسانه تبرئته وشيطنة الآخرين".

