النشرة: قتيل بإنقلاب شاحنة على اتوستراد حبوش النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن مقتل المواطن ح.ي.ح. فجر اليوم على اتوستراد حبوش النبطية بعدما انقلبت الشاحنة التي كان يقودها. ونقلت جثته إلى ​مستشفى​ نبيه بري في النبطية وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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