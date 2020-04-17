شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: اتجاه لخفض بعض بنود المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن فلسفة مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، ستختلف تلك المرة عن كل مرة، قائلا: "أمر مؤكد أن الإيرادات لن يتم تحصيلها بالكامل، وبالتالى ستلجأ اللجنة إلى الحد من بعض المصروفات"، موضحا أنه لا يوجد بديل عن ترشيد النفقات العامة فى هذه الموازنة، مضيفا: "البديل هو الاقتراض ولن يكون ذلك مُتاح بسهولة، خاصة فى ظل توجهات الدولة للحد من الاقتراض".

وقال عُمر، إن اللجنة طلبت من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تسليم البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، للأمانة العامة لمجلس النواب.

وأوضح شيبة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن وزير المالية أعلن تمسكه بحضور الجلسة العامة للبرلمان وإلقاء البيان المالى أمام النواب، قائلا: "لكنه أصر على الحضور وإلقائه بنفسه على الجلسة العامة"، مُشيرا إلى أن إلقاء البيان المالى على الجلسة العامة هو عُرف برلمانى وليس إلزام دستورى أو لائحى.

وتستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، وذلك بعد تأكد عودة الجلسات العامة للبرلمان للانعقاد مرة أُخرى يوم 29 أبريل القادم.