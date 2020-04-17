وكيل بوغبا يرفض انتقاله إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحفية، عن الوجهة المحتملة القادمة لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حال موافقته.

وأعلن مينو رايولا، وكيل بوغبا، في أكثر من مناسبة نية بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد وخوض تحدٍ جديد.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بوغبا لديه العديد من العروض الكبرى، من بينها ريال مدريد، الذي يسعى لضمه من أجل إرضاء زين الدين زيدان، الذي يعتقد أن مواطنه سيعطي قفزة نوعية لوسط الريال.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة مينو رايولا هي نقل بوغبا لنادٍ آخر غير ريال مدريد، حيث يمتلك اللاعب عرضين آخرين من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

من جهته، تخلى مانشستر يونايتد عن تمسكه باستمرار بوغبا مع الفريق الموسم المقبل، وبدأ بالفعل في البحث عن بديل.