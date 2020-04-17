وفاة الفنان المصري أحمد دياب عن 75 عاما

وذكر موقع "صدى البلد" أن الفنان أحمد دياب توفي بعد أزمة صحية حادة ورحل عن عمر ناهز الـ75 عاما.

وبحسب الموقع، تم دفن الفنان دياب ( أمس الخميس ) دون إقامة مراسم جنازة أو عزاء بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.



من جهتها، نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية دياب في بيان لها، أعربت فيه عن "حزنها الشديد لفقدان فنان من "عباقرة الدراما في مصر".

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد أغسطس/أب عام 1945، وهو طليق ابنة الفنان المصري رشدي أباظة، حيث تزوجها قبل دخوله عالم الفن لكنه انفصل عنها منذ فترة طويلة، ولديه ابن منها هو الحفيد الوحيد لأباظة.

وقدم دياب على مدار مسيرته الفنية أكثر من 140 عملا فنيا، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية، آخرها مسلسل "عفاريت عدلي علام" ومسلسل "سلسال الدم".



كما كانت له العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها دوره في فيلم "بوبوس" بطولته والنجم عادل إمام.