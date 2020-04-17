وقال موقع "ستات" الإخباري الطبي على الإنترنت، إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاء للفيروسات، وإنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.
وقالت جيلياد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة".
وقال مستشفى "يو شيكاغو ميديسن" في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضا، إن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة، هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".
وقالت الجامعة إن معلومات من منتدى داخلي للباحثين تتعلق بالعمل الجاري قد نشرت دون تفويض.
وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من "كوفيد-19" في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو/أيار المقبل.
ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لفيروس كورونا المستجد، وهو مرض شديد العدوى أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.
وذكر موقع "ستات" أن مستشفى "يو شيكاغو ميديسن" استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" في تجربة جيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.
وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا، إذ أظهر تحليل لنشرة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.
وقفز سهم جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولارا، بنسبة 16% إلى 89.1 دولارا بعد ساعات التداول الرسمي
كانت هذه تفاصيل خبر تعافوا سريعا وغادروا المستشفيات.. مرضى كورونا يستجيبون لعقار تجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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