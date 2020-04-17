التحالف الدولي يجدد إلتزامه بمحاربة داعش في العراق وسوريا

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان، "اتفق المُدراء السياسيون على الابقاء على أقصى قدر من الضغط على داعش على الرغم من بعض التحديات المُتعددة الأبعاد، بما في ذلك تلك التحديات المُتمثلة بجائحة كوفيد-19، وذلك من أجلِ تحقيق الهزيمة الدائمة على الجماعة الإرهابية في العراق وسوريا فضلاً عن البقاء يقظين من تهديد داعش حول العالم".كما إتفق المُدراء السياسيون، على وجه الخصوص، (بحسب البيان)، على أهمية الابقاء على الوسائل والموارد العسكرية والمدنية الكافية بالاضافة إلى تخصيصاتها لمواصلة جهود التحالف في العراق وسوريا لا سيَّما تقديم الدعم للشركاء من القوات الشرعية بغية حماية جهودنا الأمنية الجماعية.

وأشار بيان الخارجية الامريكية، الى اتفاق المُدراء السياسيين على أن الدور التدريبي لعملية العزم الصلب والتي تم تعليقها مؤقتاً بسبب الجائحة سيتم إستئنافها عندما تسمح الظروف بذلك".



كما أكد المُدراء السياسيون للتحالف الدولي على "أهمية زيادة أشكال المُساعدة المُختلفة ودعم الاستقرار في المناطق المُحَررة مع الحفاظ على أهمية ضمان سيادة العراق".

وشدد المُجتمعون على ضرورةِ مواصلة التركيز على الجُهد المدني والعسكري للتحالف الدولي في مجالات الإتصالات والمقاتلين الارهابيين الاجانب والاستقرار ومُكافحة تمويل داعش علاوة على التنسيق السياسي العسكري فضلا عن تشجيع أعضاء مجموعة العمل على التواصل بشكل إفتراضي إستمراراً لعملهم الحيوي".

وعَبَرَ المُدراء السياسيون عن تضامنهم وتصميمهم الذي لا يتزعزع للمعركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية والتطلع إلى عقد الاجتماع الوزاري الكامل القادم للتحالف الدولي في إيطاليا حالما تتوفر الظروف المواتية لذلك".

