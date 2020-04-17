تتكون من 3 مراحل.. ترامب يكشف عن خطته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "إن إدارتي ستنشر توصيات جديدة على المستوى الفيدرالي تسمح للحكام باتخاذ إجراءات انتقائية على مراحل لفتح ولاياتهم".

وأشار الرئيس في الوقت نفسه إلى أن سلطات الولايات ستكون قادرة بشكل مستقل على تحديد موعد إزالة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.



واكد ترامب أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل، "ستستمر استراتيجيتنا بحماية المواطنين المسنين والفئات الضعيفة، مع السماح للجيش والمجموعات الأخرى الموهوبة باستئناف أعمالهم الخاصة".

كما أعلن ترامب، أن بعض الولايات الأمريكية جاهزة ومستعدة لفتح أنشطتها التجارية غدا الجمعة، قائلا: "إذا كان الحديث يدور حول بعض الولايات التي هي في حالة جيدة، فيمكنها البدء على الفور غدًا".

يشار إلى أن ترامب أبلغ حكام الولايات الأمريكية أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو/أيار، أو قبل ذلك، ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض.



وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة - وهو الأعلى في العالم - إلى أكثر من 32 ألف وفاة اليوم الخميس الأربعاء بعد أن تضاعف في غضون أسبوع.

وأثرت أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الشركات الأمريكية وإنهاء أوامر التزام الأمريكيون منازلهم لمكافحة انتشار المرض. وخلال فترة الإغلاق، فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأجبرت آلاف الشركات على إغلاق أبوابها.