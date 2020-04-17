قرية مصرية تنفذ حملة للتخلص من الخفافيش

وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالسكان بقرية الحزانية، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وتلقى غريب أحمد، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، بلاغا من أهالي قرية الحزانية بوجود منزل غير مأهول بالسكان به كمية كبيرة من الخفافيش.



وعلى الفور انتقل مسؤولو الوحدة المحلية بالقشيش إلى المنزل المذكور، وتمت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، وذلك بحضور رئيس الوحدة، ومسؤولين آخرين.

وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وجرى التنبيه على صاحب المنزل بغلق جميع منافذ المنزل والاستمرار بمتابعته والاستمرار في المكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيا على الخفافيش.

