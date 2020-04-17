مُغادرة 88 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي بكربلاء

أكدت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، مُغادرة 88 شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفايروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به .
وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ، إنه " تم ، أمس الخميس ، مُغادرة 88 شخصاً من المُلامسين لمُصابي كُورونا ، بعد التأكد من سلامتهم ، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية ، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى 498 شخصاً".
وبيَن كاظم ، أن " حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع ، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً "، مُوضحاً أن "المحجُورين ، الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية ، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة " .
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