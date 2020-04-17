«تبكير موعد صرف أجور العاملين بالدولة يوم 19 أبريل» .. قرارات المالية بشأن المرتبات قبل «رمضان»

اتخذت وزارة المالية على عاتقها تنفيذ العديد من القرارات قبل بداية شهر رمضان المبارك، والتي كان من شأنها تخفيف الأعباء على المصريين سواء كانوا من العاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات أو الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية ممن لهم منازعات خاصة في ظل أزمة اتساع فيروس كورونا المستجد.

أولا:

تبكير موعد صرف أجور العاملين بالدولة يوم 19 أبريل، ولمدة أربعة أيام 2020 بدلا من 24 كما هو معتاد كل شهر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال ماكينات الصرف الآلي بالبنوك، وتم إخطار الإدارات المعنية بذلك.

ثانيا:

صرف العلاوات الدورية والحافز الإضافي الجديد للعاملين بالدولة من موازنة العام للدولة لعام ٢٠٢٠ التي وصلت ٣١ مليار جنيه التي سوف يتم صرفها خلال شهر يوليو المقبل.

ثالثا:

سوف يتم تطبيق نظام ضريبي جديد للعاملين بالدولة لإعفاء أصحاب الدخول السنوي حتى 22 ألف جنيه من دفع الضرائب من مرتباتهم مما كلف الدولة تخفيضات وصلت 4 مليارات جنيه لتحقيق العدالة الضريبية.

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رابعا:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير المالية الدكتور محمد معيط بصرف العلاوات 5 لأصحاب المعاشات

خامسا:

سيتم صرف العلاوة الدورية خلال شهر يوليو بزيادة تصل 14% التي تصرف صناديق المعاشات

الممولين المسجلين بالضرائب المصرية من لهم منازعات أو المحجوز عليهم

سادسا:

ناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين المسجلين بالضرائب المصرية من لهم منازعات أو المحجوز عليهم بسرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعات أو رفع عنهم الحجوزات الخاصة بهم، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو وفي حالة سدد 10%من أصل الضرائب المستحقة.



القطاع الطبي:

سابعا: زيادة 75 % فى بدل أعضاء المهن الطبية عما هو قائم بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه.

ثامنا: رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمسشفيات الجامعية من 400 جنيه إلى 2200 جنيه شهريا.