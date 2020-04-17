يعقوب:هيركات على 2 بالمئة تنقذ لبنان من الفقر والانهيار

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الانقاذ لا يحصل اذا بقي فاحشو الثراء دون ان يقتطع القليل من ملياراتهم،فاذا كان 2 بالمئة من كبار حيتان المودعين اصحاب المليارات يملكون معظم الاموال فلما لا يتخذ قرار باقتطاع القليل من اموالهم وننقذ 98 بالمئة من الشعب؟ سيبقون فاحشي الثراء ولن تنقص ثرواتهم الا القليل".

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد في تصريح له أمس انه "لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر احد ودائعه لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة اعادة الهيكلة وكلنا نعرف "البير وغطاه" فالأموال تبخرت من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم ولم تخرج كل الاموال الى خارج البلد".