ضاهر: مفتاح استعادة الأموال المنهوبة يبدأ بإقرار القانون المكرر المعجل

شدد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "مفتاح استعادة ​الأموال المنهوبة​ ومكافحة التهرب الضريبي يبدأ بإقرار القانون المكرر المعجل الأسبوع القادم الذي تقدمت به إلى ​مجلس النواب​".

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