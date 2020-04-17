نجم: دياب كان مصرّاً على ان يعطي اشارة ايجابية بملف كتاب العدل

أوضحت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ في حديث صحفي انه " نجح في مباراة ​كتاب العدل​ اكثر من العدد الذي كان مطلوباً يوم كان هناك فقط 56 مركزاً شاغراً، وتقرر ان الاشخاص الذين كانت علاماتهم 12 وما فوق، بدل ان يخوضوا مباراة ثانية ان يحفظ لهم حقهم، وحالما يشغر مركز يعيّنون شرط ان تكون المدة لم تتجاوز السنتين. وبالنتيجة في كل القرارات التي تتخذ هناك آراء مع او ضد، وهناك كثير من كتاب العدل لم يكونوا راضين بإحداث وظائف لكتاب عدل جدد لأنهم يعتبرون انّ فيه منافسة لهم، لكن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ كان مصرّاً على ان يعطي اشارة ايجابية في ما يخص هذا الملف".

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