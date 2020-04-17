طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد خلدة ​بيروت​ ​محلة انفاق المطار​ بالاتجاهين بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات، حرصاً على ​السلامة العامة​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري تطلب من السائقين القيادة بحذر على اوتوستراد خلدة بيروت بسبب الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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