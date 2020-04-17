الجمهورية: دوام الاقفال الليلي قد يصبح من التاسعة حتى الخامسة فجرا

أكدت مصادر لجنة الكوارث لـ"الجمهورية" ان دوام الاقفال الليلي الذي كان من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، سيصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة فجراً، لافتة إلى انه "ندرس هذا الاحتمال وكذلك اجراء آخر ل​شهر رمضان​، وهو امكانية استمرار فتح ​المطاعم​ والدليفري وبعض القطاعات الى منتصف الليل اي حتى السحور".

اما القطاعات الاخرى و​المهن الحرة​ فنَفت مصادر اللجنة اي اتجاه الى اتخاذ قرار بفتحها، وقالت: "ان الاولوية هي لسلامة الناس ولتكثيف الفحوص لمعرفة مؤشر العدوى، وهذا الامر يحتاج الى درس وعناية ودقة، ونحن ندرس كل قطاع في حد ذاته لمعرفة ما اذا كانت هناك امكانية من السماح له بإعادة فتح ابوابه، لكن هذا الامر غير وارد حالياً".