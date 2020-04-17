الصحة الباكستانية: 602 اصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الى 7025 حالة

أشارت وزارة الصحة الباكستانية الى انه "تم تسجيل 602 اصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الاجمالي الى 7025 حالة".
في سياق متواصل، توفي طبيب في إقليم سند الباكستاني، إثر إصابته بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الأطباء الذين توفوا إثر كورونا، إلى 3 أطباء.
كما شهد إقليم بلوشستان، احتجاجات قام بها أطباء، للتنديد بالنقص الموجود في المستلزمات الطبية، مثل الكمامات والألبسة الواقية.
هذا وفتحت باکستان، منفذي "طورخم" و"سبين بولدك" الحدوديين مع أفغانستان، أمام آلاف العالقين بسبب تفشي فيروس كورونا. واتفق البلدان على عبور ألف شخص يوميا من كل منفذ، وقررت السلطات المحلية في إقليم ننجرهار الأفغاني، إلزام العائدين عبر منفذ طورخم، بالبقاء في مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حتى يقرر الأطباء سلامتهم.
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