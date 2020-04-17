الاقتصاد الصيني يسجل انكماشا تاريخيا بفعل فيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن ال​اقتصاد​ ​الصين​ي انكمش بنسبة 6.8 في المئة في الفترة من كانون الثاني حتى آذار مقارنة معه قبل عام.

واشارت وكالة "رويترز" الى ان "ذلك يعد أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي".

ولفتت الى أن ذلك الانكماش التتاريخي جاء لثاني اكبر اقتصاد في ​العالم​ بعدما تسببت جهود احتواء ​فيروس كورونا​، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق ​المصانع​ ووسائل النقل والمتاجر"، مضيفة: "مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9 بالمئة ونمو بنسبة 1.5 في المئة في الربع السابق".

ورأت شبكة تلفزيون الصين الدولية الى إن "قيمة ​الصادرات​ الصينية المقومة باليوان انخفضت بنسبة 3.5 في المئة، على أساس سنوي في آذار الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.4 في المئة، حسب الإحصاءات الرسمية اليوم".