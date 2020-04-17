عباس: لن نوقع أي إتفاق سلام قبل إطلاق جميع المعتقلين والاسرى

أكد الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني"أننا لن نوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل، دون الإفراج عن المعتقلين و​الأسرى الفلسطينيين​ في سجونها"، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الاسرى المرضى والاطفال والنساء".

ودعا الرئيس الفلسطيني ​المجتمع الدولي​ ومنظماته الإنسانية والحقوقية "للتدخل والضغط على إسرائيل، للالتزام بالقانون الدولي لإنقاذ حياة أسرانا، والحفاظ على سلامتهم، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا"، مشددا على "أننا لن نرضخ لأية ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا الأبطال وعائلاتهم، وسوف نستمر بتقديم كل مايلزم لتوفير حياة كريمة لهم".