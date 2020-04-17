أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني"أننا لن نوقع أي اتفاق سلام مع إسرائيل، دون الإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها"، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحماية أرواحهم، خاصة الاسرى المرضى والاطفال والنساء".
ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية "للتدخل والضغط على إسرائيل، للالتزام بالقانون الدولي لإنقاذ حياة أسرانا، والحفاظ على سلامتهم، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا"، مشددا على "أننا لن نرضخ لأية ضغوط تمارس علينا للتخلي عن أسرانا الأبطال وعائلاتهم، وسوف نستمر بتقديم كل مايلزم لتوفير حياة كريمة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: لن نوقع أي إتفاق سلام قبل إطلاق جميع المعتقلين والاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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