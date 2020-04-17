1290 وفاة إضافية بكورونا في الصين بعد مراجعة لعدد الضحايا

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ووهان: ارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين الجمعة لتشمل 1290 وفاة إضافيّة، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر.

بذلك ترتفع حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد، الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة. كما ترتفع حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة خمسين بالمئة إلى 3869.

وفي بيان ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بلدية المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أخضعوا للحجر منذ نهاية يناير، أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم، بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم. لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضى الذين توفوا في المستشفيات.

في هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات أيضًا، لكن بمقدار 325 فقط، ليصبح خمسين ألف و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين. وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين الثمانين ألفًا.

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تؤكد الصين أنها تمكنت من احتواء المرض إلى حد كبير، بينما شككت أصوات بالحصيلة الرسمية التي تنشرها السلطات الصينية.

في هذا الإطار، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك بعض الغموض في إدارة الصين للوباء. وقال لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "هناك أمورًا جرت ولا نعرفها على ما يبدو".



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