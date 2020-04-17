33 ألف وفاة جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة

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واشنطن: بلغت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة نحو 33 ألفًا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

بحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 4491 شخصًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال أربع وعشرين ساعة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلًا للوفيّات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (22170 وفاة) وإسبانيا (19315 وفاة) وفرنسا (17941 وفاة).

سجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، فيما تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 660 ألفًا. وتعدّ مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في البلاد، وقد أعلنت الثلاثاء تسجيل 3778 وفاة إضافية "مرجّحة" بكوفيد-19.

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وأعلن الرئيس دونالد ترمب الخميس أنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

أوضح ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.



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