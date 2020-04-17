دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تقول إنها ملتزمة بحظر التجارب النووية

بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الخميس إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة، مضيفا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)