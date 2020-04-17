شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لأعضاء البرلمان المشاركة فى الاجتماعات التنفيذية للمحليات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب، لأعضاء البرلمان، المشاركة فى الاجتماعات التنفيذية بالمحافظات، لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، بل منح ثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة حق الدعوة لعقد الاجتماع.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (33) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:

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للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.

جدير بالذكر، أنه أعلن المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قرار الائتلاف بإرجاء جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، حتى إشعار آخر، اتساقاً مع توجيهات الدولة بضرورة البقاء في المنزل، كإجراء وقائى لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك منع أي تجمعات بشرية، وأنه سيطرح مقترحا لائتلاف دعم مصر، بأنه في حالة استمرار الأزمة فترة طويلة إلى ما بعد الشهرين المقبلين، يمكن أن نستكمل المناقشات بنظام الكترونى عبر "الفيديو الكونفرانس"، لضمان استمرار المناقشات والاستماع لكافة وجهات النظر من كافة المختصين.

وكان الائتلاف قد عقد الجلسة السادسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من سكرتير العموم بالمحافظات على مستوى الجمهورية.