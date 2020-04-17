بالفيديو .. أهالي قرية بالبحيرة يستقبلون متعاف من كورونا بزفة وزغاريد

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

احتفلت قرية حمد منيسي، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بتعافي أحد أبنائها من مرض كورونا وعودته إلى منزله عقب قضائه فترة الحجر الصحي بمستشفى العجمي.

واستقبل حشد من الأهالي الشاب حسام، الذي يعمل ممرضًا على مدخل القرية بزفة شاركت فيها عدد من السيارات التي ارتفعت أصوات أبواقها احتفالاً به، كما أطلقت النساء الزغاريد ابتهاجًا بشفائه، واستمرت المسيرة حتى منزله.

وحرص عدد كبير على التقاط صور سيلفي مع الشاب، وأخذ آخرون في الرقص والتصفيق فرح، فيما بادلهم الأخير التحية. وطافت المسيرة شوارع القرية حتى توقفت أمام منزله، ليستكمل الاحتفال بالرقص على الأغاني والدي جي بمشاركة الشاب.