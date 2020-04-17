كورونا في 24 ساعة| مصر تسجل أعلى معدل إصابات وأوروبا في عين عاصفة "كوفيد-19"

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت مصر أمس الخميس أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المتحور، فيما اقترب إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء الذي تفشى في العالم من 200 حالة وفاة، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل السيطرة على انتشار فيروس (كوفيد-19) والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

بينما حذر الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في لقائه الأسبوعى مع ممثلى البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من رفع القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا بسرعة.

وقال إن هذا التوجه قد يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي وأن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التى كانت بؤرة للوباء ولكن رفع القيود يجب القيام بها بعناية فائقة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا في مصر والعالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية:

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