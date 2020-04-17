حدث ليلاً| السياحة تطهر 374 فندقًا وترامب يبحث إعادة فتح ولايات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نادر سعد: الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا وننتظر معاونة المواطن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة خطر فيروس كورونا خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، ويجب على المواطنين الالتزام لعبور الأزمة بسلام.

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الزراعة: بدء حصاد القمح والبنجر بمشروع غرب المنيا.. 26 أبريل

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا متضمنًا بدء أعمال حصاد 1000 فدان منزرعة بالقمح، اليوم الخميس، واستعدادات حصاد بنجر السكر المقررة يوم 26 أبريل الحالي، والتوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة في سبتمير المقبل.

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السياحة: تطهير وتعقيم 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

أعلن عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، الانتهاء من تعقيم وتطهير "130" فندق بمدينة شرم الشيخ من "170"، و244 من 260 بالغردقة.

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الأوقاف: تكثيف عمل لجنة غلق المساجد اليوم وإجراءات حاسمة ضد المخالف

وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها اليوم الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

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بولسونارو يقيل وزير الصحة البرازيلي لخلاف على إدارة أزمة كورونا

أقال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو، وزير الصحة؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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ترامب: فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

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ترامب: سنعيد فتح الولايات المتحدة والإغلاق لن يستمر طويلاً

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ستعيد فتح الولايات مرة أخرى حتى في ظل تفشي وباء كورونا.

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موريتانيا: سنخفف إجراءات مواجهة كورونا تزامنا مع حلول شهر رمضان

قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، مساء اليوم الخميس، "إن الحكومة تفكر في إعادة تقييم الوضع في البلاد واتخاذ قرارات نهاية الأسبوع المقبل من أجل تخفيف الإجراءات التي سبق أن اتخذتها لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

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