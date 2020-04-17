المكسيك تسجل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية،أمس الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297 والوفيات إلى 486.
وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.
وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.
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