نعمة: أثبتنا لاتحاد نقابة الافران ان سعر 1500 ليرة لربطة الخبر لا يخسرهم

أعلن وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ في حديثه الى "الأخبار" أنه "فور انتهائنا من الدراسة الكاملة بموضوع سعر ربطة ​الخبز​، تمكّنا من مناقضة كلام اتحاد نقابة الأفران والمخابز عبر الإثبات لهم أن سعر 1500 ليرة لبنانية لربطة الخبز الأبيض وبوزن 1000 غرام تربحهم ولا تخسرهم كما يقولون. عندها طلبوا منا تحديد سعر الجملة لبيع ربطة الخبز بألا يقل عن 1200 ليرة، فاعتذرت منهم من منطلق السماح للمنافسة من خفض السعر".

وأضاف "قدم الاتحاد أرقاماً للوزارة غير دقيقة، سواء بالنسبة إلى سعر كيلو النايلون أو كمية ​الطحين​، لكن تمكّنّا من اكتشاف هذا التلاعب بالأرقام".