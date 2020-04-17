احصاءات التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير

أفادت احصاءات ​غرفة التحكم المروري​ للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية بأن قتيلا و4 جرحى سقطوا في 5 ​حوادث سير​. إضغط للمزيد

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