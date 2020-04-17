حمد حسن: تخطينا القطوع الأسود بإستمرار الحجر المُلزِم

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تخطينا القطوع الأسود بإستمرار الحجر المُلزِم"، لافتا إلى انه "يبقى 3 بنود حاسمة لتطبيق خطة عكسية آمنة فائقة الدقّة، أولاً 10 أيام متابعة للمغتربين واستكمال عودتهم ، ثانيا تترافق معها فحوصات مكثّفة في كافة المناطق لمدة أسبوعين، ثالثا تبدأ غداً السبت تسليم الأجهزة للمستشفيات الحكومية".

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