شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يُطالب الحكومة بسرعة صرف مُستحقات العمالة المنتظمة من صندوق الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتوجيه بسرعة صرف مُستحقات العمالة المُنتظمة التى تضررت من توقف بعض المُنشآت والشركات التى يعملون بها، ومنها على سبيل المثال المنشآت السياحية، من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأوضح بدراوى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن صندوق الطوارئ الخاص بالعمالة المُنتظمة بوزارة القوى العاملة يضم نحو 3 مليارات جنيه، قائلا: "لابد أن توجه الوزارة بسرعة الصرف منه للعمالة المنتظمة"، لافتا إلى أن إجراءات الصرف منه بطيئة للغاية.

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وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من العمالة المنتظمة التى تضررت من تبعات فيروس كورونا، منها على سبيل المثال المنشآت السياحية والفنادق التى توقفت عن العمل، قائلا "هناك واقعة مُعلنة لفندق امتنع عن صرف رواتب ومُستحقات العاملين به وتم سحب تراخيصه".

كما ناشد بدراوى، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالإعلان عن معدلات الصرف للعمالة المُنتظمة التى تضررت من وقف العمل بالمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية وغيرها من الشركات والمؤسسات.

وأوضح أنه من المُفترض أن يتم دفع المرتب الأساسى المُقيد بالعقد للعامل المُتضرر من أموال صندوق الطوارئ، قائلا: "هناك العديد من الأنشطة التى توقفت، ولم يكن للصندوق دور فعلى فى الفترات الماضية"، واستطرد: "هذا هو توقيته اسمه صندوق طوارئ لكن فاعليته ليست بالسرعة الواضحة".