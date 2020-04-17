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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سنجرى مليون فحص أسبوعيًا فى المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن تكثيف الفحوصات بشأن وباء كورونا المستجد، أمر ضروروري ومنهج سوف تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.
وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب: "سنجري مليون فحص أسبوعيًا في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تقييد حركة القادمين من الخارج.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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