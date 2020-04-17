السعودية.. فرحة النجاح في المدرسة تحافظ على بريقها في زمن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

هيمنت احتفالات طلاب المدارس في السعودية، يوم الخميس، بإعلان وزارة التعليم نجاحهم بشكل جماعي في العام الدراسي الحالي حتى قبل انتهائه، على نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة افتراضية كبيرة تجمع السعوديين في ظل فرض حظر تجول في البلاد بسبب فيروس كورونا الذي ألقى بتداعيات كبيرة على القطاع التعليمي.



وأعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد مبكرة لإنهاء العام الدراسي في شهر أبريل/ نيسان الجاري وبدايات مايو/ أيار القادم، لجميع المراحل الدراسية واعتبار جميع الطلاب ناجحين للسنة الدراسية، في خطوة غير مسبوقة فرضها الفيروس الجديد الذي يتسم بالعدوى السريعة.

وكان القرار واحداً من خيارات محدودة للوزارة جرى الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مع توقف الدراسة في المدارس منذ الشهر الماضي، واستمرار تلقي الطلاب تعليمهم من منازلهم عن بعد عبر قنوات تلفزيونية وتطبيقات ذكية ومنصات إلكترونية تابعة للوزارة.

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وفيما يبدو أن للنجاح حلاوة في كل الظروف، فقد شارك عدد كبير من طلاب المراحل الدراسية المختلفة، في الاحتفال بإعلان نجاحهم بشكل رسمي، على الرغم من عدم خضوعهم لاختبارات، ورغم استمرار العام الدراسي.

وتصدرت عدة وسوم في موقع تويتر الذي يجمع ملايين السعوديين، قائمة المواضيع الأكثر تفاعلاً في المملكة، أو ما يعرف بـ (الترند) مع انضمام مئات آلاف المغردين لتدوين عبارات ونشر صور ومقاطع فيديو تعبر عن فرحتهم بالنجاح.

وتحت الوسمين "#الغاء_الاختبارات" و "#الكل_ناجح"، حضر الفرح والطرافة في غالبية التغريدات، لتكسر أجواء الملل التي تعيشها الأسر في المملكة بسبب تداعيات كورونا التي تشمل بجانب تعليق الدراسة، سريان حظر للتجول وتعليق للعمل والسفر.

ورغم قرار الوزارة نجاح كل طلاب المدارس، فإنها أتاحت للراغبين منهم في المراحل المتقدمة، تحسين ترتيبهم الذي سيعتمد على نتائج وتقييمات الفصل الأول، من خلال الخضوع لاختبارات أو تقييمات جديدة بشكل اختياري في وقت لاحق.