أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وفاة الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس ,اليوم الخميس ،بعد صراع مع مرض السرطان.
ونشر المجلس القومى للطفولة والأمومة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك نعي فيه الدكتورة عزة العشماوي
جديرا بالذكر، كانت الدكتورة عزة العشماوي قد تقلدت عدة مناصب منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدكتورة «عزة العشماوى» أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بعد صراع مع مرض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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