رائد خوري: الأفران التي طالما كانت تحصل على أرباح جيدة عليها الآن أن تقبل بالربح القليل

أكد وزير الاقتصاد السابق، ​رائد خوري​، أنه "مع ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، قد تكون أرباح الأفران تراجعت، لكنها بالتأكيد لم تصل إلى حد الخسارة"، مشيرا الى "أننا كنا قد بدأنا العمل على دراسة حول تكلفة ​رغيف الخبز​، وهي بالتأكيد تحتاج اليوم إلى تعديل أو إجراء دراسة جديدة مع تبدّل سعر صرف الدولار، والأرجح أن التعديل لن يطال أكثر من 20 في المائة منها، بحيث إن هناك أموراً لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي أن سعر ​النفط​ تراجع، إضافة إلى أن قيمة رواتب موظفيهم تدنّت مع ارتفاع ​سعر الدولار​".

ورأى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأفران التي طالما كانت تحصل على أرباح جيدة عليها الآن أن تقبل بالربح القليل، لتمرير هذه المرحلة إلى أن يتم تصحيح الوضع بناءً على نتائج الدراسات".​​​​​​​

