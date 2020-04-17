أجهزة الأمن الروسية تفحص طائرة ركاب بعد إخطار بوجود عبوة ناسفة

أشارت مصادر بأجهزة مطار ساخالينسك شرقي ​روسيا​ الى إن موظفي ​الأمن الروسي​ يتفحصون ​طائرة​ ركاب قادمة من ​موسكو​ بعد ​اتصال​ مجهول يفيد بوجود ​عبوة ناسفة​.

ولفتت وكالة "انترفاكس" الى إن الطائرة هي لرحلة شركة إيروفلوت SU-1742 التي وصلت من موسكو، وتلقت معلومات حول وجود عبوة ناسفة أثناء الرحلة.

وأضافت الوكالة :"تم تلقي مكالمة مجهولة في موسكو ، وأبلغ شخص عن عبوة ناسفة على متن طائرة، وتم تسليم المعلومات لقائد الطاقم كما وتم سحب جميع الخدمات التشغيلية في مطار يوجنو-ساخالينسك عند وصول الرحلة وهبطت الطائرة بأمان".