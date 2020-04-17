أجهزة الأمن الروسية تفحص طائرة ركاب بعد إخطار بوجود عبوة ناسفة

أشارت مصادر بأجهزة مطار ساخالينسك شرقي روسيا الى إن موظفي الأمن الروسي يتفحصون طائرة ركاب قادمة من موسكو بعد اتصال مجهول يفيد بوجود عبوة ناسفة.
ولفتت وكالة "انترفاكس" الى إن الطائرة هي لرحلة شركة إيروفلوت SU-1742 التي وصلت من موسكو، وتلقت معلومات حول وجود عبوة ناسفة أثناء الرحلة.
وأضافت الوكالة :"تم تلقي مكالمة مجهولة في موسكو ، وأبلغ شخص عن عبوة ناسفة على متن طائرة، وتم تسليم المعلومات لقائد الطاقم كما وتم سحب جميع الخدمات التشغيلية في مطار يوجنو-ساخالينسك عند وصول الرحلة وهبطت الطائرة بأمان".
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