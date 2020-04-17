أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اقالة وزير الصحة لويس هنريك مانديتا بعدما اختلف معه بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وهّون بولسونارو من شأن الوباء العالمي الذي أودى بحياة قرابة 2000 برازيلي حتى الآن. ووصف الفيروس بأنه "إنفلونزا بسيطة".
كما انتقد حكام الولايات لفرضهم إجراءات عزل عام دعمها خبراء الصحة والوزير المقال مانديتا الذي يحظى بشعبية واسعة. ورأى ان "مانديتا لا يقدر بشكل كامل ضرورة حماية الوظائف"، داعيا مجددا إلى استئناف النشاط الاقتصادي.
يذكر ان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل ارتفع إلى 30425 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1924، في أكبر حصيلة في أميركا اللاتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل يصف كورونا بـ"إنفلونزا بسيطة": لاستئناف النشاط الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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