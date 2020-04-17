ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية بمواجهة كورونا بإعادة فتح البلاد دعما للاقتصاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية في مواجهة فيروس ​كورونا​ بإعادة فتح البلاد دعما للاقتصاد، موضحا ان " خطة إعادة فتح ​الاقتصاد​ ستكون على 3 مراحل".

وأوضح انه "سنبدأ بفتح عدد من الولايات الأميركية بشكل منفرد، وسيتم السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد بما يتناسب مع ظروفها ​​​​​​"، لافتا إلى ان "خطة إعادة فتح الاقتصاد تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالفيروس​​​​​​​".

وأشار ترامب إلى ان "إعادة فتح البلاد سيتم خطوة بخطوة على أساس معطيات يمكن التحقق منها ​​​​​​، و سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع دخول الفيروس للبلاد مجددا ​​​​​​".

وشدد على ان "خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة لفرض قواعد التباعد الاحتماعي​​​​​​​، وبدلا من الإغلاق سنركز على اتخاذ إجراءات لحماية كبار السن والمعرضين للمخاطر​​​​​​​". وقال: "أي ولاية ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من الغد ".

ودعا ترامب الولايات المتحدة إلى "عدم البدء في تنفيذ خطة إعادة فتح الاقتصاد إذا لم تكن جاهزة لذلك​​​​​​​".