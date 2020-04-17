رويترز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص

أظهر إحصاء لوكالة "​رويترز​" أن "​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ تجاوزت 33 ألف شخص الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس ​دونالد ترامب​ توجيهات لإعادة تشغيل ​الاقتصاد​".

يذكر ان الولايات المتحدة هي ​الدولة​ الأكثر تضررا بسبب كورونا في ​العالم​ حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد. وزاد عدد الوفيات 2200 تقريبا اليوم الخميس، ولم يعلن عدد من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة مع زيادة قياسية أمس بلغت 2507 ​حالات​ وفاة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، أكثر من 665 ألفا اليوم الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة. وزادت الإصابات ​الجديدة​ أمس بواقع 30 ألف حالة.