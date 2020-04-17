رويترز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن "وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد".
يذكر ان الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد. وزاد عدد الوفيات 2200 تقريبا اليوم الخميس، ولم يعلن عدد من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة مع زيادة قياسية أمس بلغت 2507 حالات وفاة.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، أكثر من 665 ألفا اليوم الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة. وزادت الإصابات الجديدة أمس بواقع 30 ألف حالة.
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