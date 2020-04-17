الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لحماية الأطفال من تبعات كوفيد-19

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الأمم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس العائلات وقادة العالم إلى "حماية أطفالنا" الذين يواجهون عواقب وباء فيروس كورونا على الرغم من أنهم أقل عرضة للإصابة.

وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير عن تأثير الوباء على الأطفال "أناشد العائلات في كل مكان، والقادة على جميع المستويات: احموا أطفالنا".

وأضاف "مع تزايد وتيرة الركود العالمي، يمكن أن يتسبب ذلك بمئات الآلاف من الوفيات الإضافية للأطفال عام 2020".

ووفقا للأمم المتحدة يمكن أن تؤدي هذه التقديرات في عام واحد الى القضاء على ما تم احرازه من تقدم على مدار العامين أو الثلاثة الأخيرة لخفض معدل وفيات الرضع.

وقال غوتيريش انه مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار كوفيد-19 يمكن أن يعاني الأطفال للحصول على الغذاء، حيث "يعتمد 310 ملايين تلميذ على المدارس للحصول على مصدر منتظم للتغذية اليومية".

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وأشارت الأمم المتحدة الى أن 188 دولة من ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة أغلقت مدارسها، ما ألقى بظله على أكثر من 1,5 مليار طفل وفتى.

ولفت غوتيرش الى أن إجراءات الإغلاق تؤجج التوترات داخل الأسر، و"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والاساءات".

وأوضح انه يمكن أن يكون هناك ايضا انعكاس على صحة الأطفال، فقد تم "تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة في 23 دولة على الأقل" في اطار الإغلاق لابطاء انتشار فيروس كورونا.



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