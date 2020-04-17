خبراء صينيون يصلون إلى بوركينا فاسو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







واغادوغو: وصل 12 خبيرا طبيا صينيا مساء الخميس إلى واغادوغو لمساعدة حكومة بوركينا فاسو على مواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت السفارة الصينية في البلاد.

وقالت السفارة في بيان إنه "بناء على دعوة حكومة بوركينا فاسو، فإنّ هذا الفريق موجود في بوركينا فاسو من أجل مساعدة البلاد" في مجال الوقاية والسيطرة على الأوبئة وبخاصة كوفيد-19.

وقد أكد مسؤول حكومي في بوركينا فاسو هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

Advertisements

وجاء في بيان السفارة أن الأمر يتعلق بـ"فريق من 12 عضوا في المجموع، أتوا بشكل أساسي من مستشفى تيانجين الشعبي" وتشمل تخصصاتهم "مجالات مختلفة مثل التنفس والأمراض الخطرة والتصوير الطبي والتحليل المخبري والبحوث الوبائية والتطهير والتمريض".

سجلت بوركينا فاسو اصابة 542 شخصا بفيروس كورونا توفي منهم 32، حسب الأرقام الرسمية.



مواضيع قد تهمك :