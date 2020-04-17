شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات البرلمان لعودة الجلسات.. أبرزها تركيب 5 ماكينات لبصمة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للمجلس، بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، وذلك في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها فى 21 من أبريل الجارى لمناقشة عدد الموضوعات المهمة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان يوم 21 من الشهر الجارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعى فى جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى، نستعرضها فيما يلى:

1- وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية.

2- صرح الأمين العام لمجلس النواب بأنه فى إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظراً لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتى يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها فى قاعة الشورى.

3- تقرر إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة.

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4- سيكون متاحا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أى من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالى لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أى وقت يُذكر.

5- تفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان، حيث يتم توزيعها مجاناً على جميع رواد المجلس سواء من النواب أو الموظفين أو المحررين البرلمانيين.

6- قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

7- تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية والندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة.

8- الاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع فى مبنيين وكافة أروقة المجلس لتبدأ أعمالها اليوم.