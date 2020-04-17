شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف سر دعم قطر للكتائب الاخوانية لترويج الكذب عبر شركات علاقات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ابراهيم ربيع، القيادي الاخواني السابق، والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن النظام القطري يقدم دعم كبير لجماعة الاخوان الارهابية واللجان الالكترونية التابعة لهم لترويج الاكاذيب والادعاءات، وذلك بالاعتماد على شركات علاقات عامة دولية بالخارج، لاستهداف دول من خلال هذه الأكاذيب والادعاءات في ظل ازمة كورونا واستمرار استهداف امن واستقرار البلاد.

وأضاف الخبير في شئون الجماعات الارهابية في تصريح لـ"الخليج 365"،هذا الجيل من تنظيم الإخوان أخطر وأشرس أجيال التنظيم على الوطن، لأن هذا الجيل محقون بالغل والحقد والعدوانية لكل ماهو وطني مصري، وأن هذا الجيل تم تدريبه على كل مايخدم أعداء مصر، وهذا الجيل مسخر له كبرى شركات العلاقات العامة العالمية تعد له الملفات والدراسات تخطط له الحملات الدعائية تمده بالمعلومات تدعمه بجيش من الإعلاميين والقنوات والصحف التي تبث في لندن وغيرها.

وتابع أن هذه الكتائب الالكترونية تسعي على جر المصريين في أزمات من خلال التشكيك في كل شئ ايجابي، وتعظيم النقد في كل شيء سلبي، والاستهزاء والسخرية من الرموز، والعمل على تشويه مؤسسات القلب الصلب لمصر، لافتا ان الوعي هو الحل ، وان الوعي الوطني الجمعي هو صخرة تكسر هذا الجيل الاخواني اللعين.